Sedat Ergin: ABD ile SDG arasındaki anlaşmadan elde edilen petrol kime satılacak?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD merkezli enerji şirketi Delta Crescent Energy LLC ile bölgedeki mevcut petrol sahalarını geliştirmek ve modernize etmek için imzaladığı anlaşma sonucunda elde edilen petrolün kime satılacağını sorguladı.

Bugünkü yazısında "Anlaşmanın uygulamaya konduğunu, planlandığı şekilde üretime başlandığını varsayalım. Bu petrol kime satılacaktır?" diye soran Ergin, "Şirket yöneticilerinin yaptıkları açıklamada söz ettikleri şekilde bu petrol uluslararası pazara hangi yoldan nasıl çıkacaktır? Esad rejimine satılması zaten ABD yaptırımlarına takılacağı için başka nereye satılabilir? Türkiye bu anlaşmaya kuvvetle muhalefet ettiğine göre Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi Ankara’nın tahmin edilebilir itirazlarına rağmen bu şirkete muhtelif kolaylıklar sağlayabilir mi?" sorularını sordu.

Ergin, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı mevcut yaptırımlar kapsamında hiçbir ABD şirketinin Suriye topraklarında faaliyet göstermemesi gerektiğine de dikkat çekti ve ekledi:

"ABD yönetimi, Delta Crescent Energy’nin başvurusu üzerine bu şirketi Suriye’de petrol üretimi yapabilmesi için yaptırımların dışında tutmayı kararlaştırmıştır. Al Monitor haber sitesinde bu konuda yayımlanan son derece detaylı habere göre, şirketle ilgili muafiyet kararı ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen nisan ayında alınmıştır."