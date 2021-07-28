Sedat Ergin: ABD Dışişleri Müsteşarı'nın ifadelerinden Türkiye’nin kontrolündeki ÖSO unsurları ile Rus paralı askerlerin Libya'dan senkronize olarak çekilebileceğini anlıyoruz

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamaların, Türkiye’nin kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu unsurları ile Rusya’nın Wagner Grubu’nun senkronize olarak Libya'dan çekilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Ergin bugünkü yazısında, "Libya, Nuland’ın açıklamalarında nihai siyasi hedef açısından iki ülke arasında mutabakat olmakla birlikte yabancı askerlerin çekilmesi başlığında müzakere gerektiren bir alan olarak beliriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nuland'ın "Gerek Türkiye gerek Rusya, paralı askerlerin çekilmesini destekleyeceklerini ama bu konuda tandem (birbirini izleyerek, eşzamanlı) hareket edeceklerini en yüksek düzeyde beyan ettiler. BM’nin Libya temsilcisi Kubis ile senkronize bir çekilmenin nasıl olabileceğini konuşuyoruz" ifadelerine dikkat çeken Ergin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ifadeden, Libya’da bulunan Türkiye’nin kontrolündeki ÖSO unsurları ile Rusya’nın Wagner Grubu’nun önümüzdeki dönemde bu ülkeden senkronize bir şekilde çekilebileceklerini anlıyoruz"