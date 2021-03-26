Sedat Ergin: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın mesajı Ankara’nın beklentisini karşılamaktan çok uzak

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından paylaştığı, "NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele işbirliğinin devamının arzu ediyoruz” mesajı yorumladı. Ergin, "Ancak teröre karşı genel bir çerçevede tutulan bu mesaj, Ankara’nın beklentisini karşılamaktan çok uzaktır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "NATO’nun son açıklamasına baktığımızda, ittifak antlaşmasının 'Bir müttefike yapılmış saldırı hepimize yapılmış sayılır' şeklindeki beşinci maddesine de bir gönderme var. Rusya’dan sonraki tehdit olarak 'terörizm' sıralanıyor. Bu ifadeler, kuşkusuz NATO ülkelerini teröre karşı olabilecek en yakın dayanışmaya girme yükümlülüğü altına sokuyor." değerlendirmesini yaptı.

Ergin şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda NATO dayanışması çerçevesinde ABD’nin Türkiye’ye yönelen her türlü terör tehdidi karşısında sağlam bir destek vermesi beklenir. Oysa ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG ile Fırat’ın doğusunda bir askeri ittifak kurmuş bulunuyor. Aynı görüşmede, Çavuşoğlu, Blinken’a ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye desteğinin ikili ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini bildirdiğini kaydederek, “Türkiye’nin beklentilerini bir kez daha aktardım” diyor. Yani Ankara’nın “Bu ilişkiyi artık kesin” mesajını tekrarlıyor. Blinken ise görüşmeden sonra bir tweet mesajı paylaşarak “NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele işbirliğinin devamının arzu ediyoruz” demekle yetiniyor. Ancak teröre karşı genel bir çerçevede tutulan bu mesaj, Ankara’nın beklentisini karşılamaktan çok uzaktır.

Sonuçta, Brüksel’deki karargâhından yayımlanan bütün kuvvetli ortak bildirilere, açıklamalara, irade beyanlarına rağmen, NATO, kendi bünyesinde bu tür iç çelişkileri de barındıran bir örgüt. Bakın, bir NATO açıklamasının satırları arasından nereye geldik."