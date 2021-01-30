Sedat Ergin: ABD "Demokrasi Zirvesi" düzenlemeden önce yüklü siciliyle yüzleşmeli ve mağdur ettiği kesimlerden özür dilemeli

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, yeni ABD iktidarının “Küresel Demokrasi Zirvesi” düzenlemeden önce geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ergin bugünkü yazısında, "ABD’nin bu zirve düşüncesinde inandırıcı olabilmesi için öncelikle geçmişteki yüklü siciliyle yüzleşmesi ve dünyada mağdur ettiği bütün kesimlerden asgari bir özür dilemesi gereği vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bütün tartışmaya rağmen zirve muhtemelen bu yıl içinde gerçekleşecektir. Ancak yapıldığı takdirde zirvenin başarılı olabilmesinin olmazsa olmaz bir önkoşulu bulunuyor. O da, ABD’nin geçmişte dünyanın pek çok köşesinde darbelere, sivil-askeri diktatörlüklere, demokrasiye karşı hareketlere vermiş olduğu desteğin yol açtığı günahlardan kaynaklanıyor.

ABD’nin bu zirve düşüncesinde inandırıcı olabilmesi için öncelikle geçmişteki yüklü siciliyle yüzleşmesi ve dünyada mağdur ettiği bütün kesimlerden asgari bir özür dilemesi gereği vardır. Küresel bir zirvenin başarısı için önce küresel bir özür gerekiyor ABD açısından. Bu yönde bir adım, yüksek demokrasi ülküsüne adanmış bir zirveye ev sahipliği yapabilmenin ahlaki bir zemine dayanabilmesi bakımından elzemdir.

Her halükârda içinde bulunduğumuz yıl, ABD’nin başını çekeceği bu zirvenin formatından davetli listelerine kadar bütün ayrıntılarıyla dünyada çok canlı bir tartışmaya konu olacağını şimdiden tahmin edebiliriz.