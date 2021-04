Sedat Ergin: 45 dakikalık YAŞ toplantısında 68 terfi görüşülebilir mi, terfi dosyası başına yaklaşık 40 saniye düşüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 2020 Yüksek Askeri Şûra toplantısının 45 dakika sürdüğüne dikkat çekerek, "Toplantıda 68 terfi görüşülebilir mi, terfi dosyası başına yaklaşık 40 saniye düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Bir an için emekliliğe ayırma ve görev süresini uzatma kararlarının YAŞ öncesinde yapılan danışmalarda kesinleştirilmiş olduğunu, yalnızca terfilerin YAŞ’a bırakıldığını varsayalım. Bu varsayımda bile toplam 68 terfi hesaba katıldığında, dosyası görüşülen her bir general/amiral ya da general/amiral adayına 45 dakika içinde bir dakika bile ayırmak mümkün değil. Böyle bir senaryoda ortalaması alındığında her bir terfi dosyası başına yaklaşık 40 saniye düşüyor." ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

"Serdar Atasoy vakası, bu sistemde de pekâlâ ciddi kazalar yaşanabileceğini göstermiştir. YAŞ’ta terfi eden bu askerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstihbarat Başkanlığı gibi en kritik makamlarından birine atanabilmiş olması, meselenin en düşündürücü yönlerinden biridir. Neyse ki bu göreve başlatılmamış olması, bu tasarrufun sakıncalarının daha o noktada sistem içindeki bazı aktörler tarafından fark edildiğine işaret ediyor. Yaşanan bu kazada ilgili kurumların ve aktörlerin kendileri açısından gerekli sonuçları çıkartmaları beklenir. Ayrıca, FETÖ mensuplarının hâlâ sistemde var olduklarını, hatta yükselebildiklerini anlamak açısından da bu hadise yeteri kadar göz açıcıdır.

Çıkartılması gereken bir diğer kritik sonuç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde liyakatin, askerlik mesleğinin kendisine özgü profesyonel ölçülerinin her şeyin üstünde tutulacağı, bunu sağlayacak objektif takdir ölçülerinin yerleşeceği bir sistemin oluşturulması gereğidir. Bu yapılabildiği takdirde, YAŞ’ın kaç dakika sürdüğü, toplantıya kaç kişinin katıldığı zaten tali bir mesele haline gelir."