Sedat Ergin: 27 Şubat 2020, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin üzerinden izi hiçbir zaman silinmeyecek bir gölgenin de tarihidir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, yarın yani 27 Şubat’ın Suriye İdlib’de 34 Türk askerinin Rus ve Suriye uçaklarının ortaklaşa düzenledikleri bir hava saldırısında şehit edilmelerinin ikinci yıldönümü olduğunu hatırlattığı yazısında Rusya-Türkiye ilişkisine dikkati çekti.

“34 Türk askerinin şehit olduğu 27 Şubat 2020 tarihindeki Balyun saldırısı açık bir şekilde Rusya’nın da sorumluluğunda gerçekleşmiş bir olaydır. Rusya’nın mesajlarını yalnızca masada değil, sahada da verdiğinin ve bunu acımasızca yapabildiğinin çok çarpıcı bir örneğidir” diyen Ergin, “27 Şubat 2020, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin üzerinden izi hiçbir zaman silinmeyecek bir gölgenin de tarihidir. Bu saldırıda şehit olan askerlerimizin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.