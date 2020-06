Sedat Ergin: 22 Mart'ta yaklaşık 10 bin vakanın görüldüğü New York'un uçuş yasağı dışında tutulması riskli bir karardı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk Hava Yolları'nın 22 Mart'ta tüm yurtdışı uçuşlarını durdururken bu tarihlerde vaka sayısının yüksek olduğu ABD'nin New York kentinin yasak dışında bırakılmasını "riskli bir karar" olarak nitelendirdi.

Ergin, bugünkü köşe yazısında 22 Mart tarihinde New York'taki yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 10 bine yaklaşmış olduğuna, buna rağmen uçuşların durdurulmadığına dikkat çekti.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Burada üzerinde durmamız gereken 22 Mart’ta THY’nin tüm yurtdışı uçuşları durdurulurken istisna olarak listenin dışında tutulan merkezlerdir. Bu grup içindeki Rusya’da mart sonu itibarıyla henüz ciddi bir tablo belirmemişti. İlk ölüm vakası Moskova’da 19 Mart’ta kayda geçmiştir. Keza Hong Kong’da ilk vakalar erken bir tarihte görülmekle birlikte 20 Mart tarihine gelindiğinde kayıtlı 2 ölüm ve tespit edilmiş 256 vaka vardı.

Buna karşılık 22 Mart’ta New York ve Washington D.C.’ye seferlerin sürdürülmesi kararı alınırken, ABD’de toplam 401 ölüm vakası o tarihte kayda geçmiş bulunuyordu. Vaka sayısı da 22 Mart itibarıyla 32 bin 327’ye varmıştı. Yalnızca New York’taki kayıp sayısı 63’ü bulmuş, bu şehirdeki vaka sayısı da 10 bine yaklaşmıştı. Bu tarihte özellikle New York’a uçuşlara bir süre daha devam edilmesi bu yönüyle bir hayli riskli bir karar olarak görünüyor.

Ancak 28 Mart’ta alınan bütün yurtdışı seferleri durdurma kararıyla bu risk faktörü de ortadan kalkmıştır. "