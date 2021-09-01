Sedat Ergin: 2021 YAŞ kararlarında kurmay subaylara mesafeli duruş sürdü

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 2021 Yüksek Askeri Şûra kararlarına ilişkin olarak, “Kurmay subaylara mesafeli duruş sürdü” yorumunu yaptı.

Ergin yazısında, “2016 yılındaki FETÖ darbe girişiminden sonra düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarına hâkim olan önemli bir yöneliş, generalliğe terfi aşamasında kullanılan tercihlerde kurmay subayların ağırlığının belirgin bir şekilde azalmakta oluşudur. Geçen ağustos ayının başında yapılan YAŞ toplantısı da bu açıdan sürpriz olmamış, özellikle Kara ve Hava Kuvvetleri’nde bu yönelişi iyice yerleştiren bir şekilde sonuçlanmıştır.” ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

"Neyin değiştiğini anlayabilmek için 2016 öncesini kısaca hatırlamak gerekiyor. Bu döneme baktığımızda, oynamalar olmakla birlikte, her yıl YAŞ’ta Kara Kuvvetleri’nde 24-25 kadar albayın generalliğe terfi etmesi, bu toplamın genellikle 21-22’sinin kurmaylardan, kalan kadroların sınıf subaylarından, ayrıca askeri hekim ve hukukçulardan seçilmesi genel bir teamüldü.

Sistem, bu şekilde Kara Kuvvetleri’nde ve aynı zamanda TSK’nın bütününde üst komuta kademesinin özel bir eğitimden geçmiş olan kurmay subaylardan oluşturulması şeklinde işlemekteydi.

Ancak bugünkü tabloya bakıldığında, en azından tuğgeneral kademesinde bu sistemin artık majör bir şekilde değiştiğini söylemek mümkündür. Darbe girişimin meydana geldiği 2016’dan son 4 Ağustos’ta yapılan toplantıya kadar geçen toplam altı YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi eden toplam 210 karacı albayın 148’i sınıf subayı kökenliyken, yalnızca 62’si kurmaylık sisteminden gelmiştir.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri’nde son üç yıldır sınıf subaylarından tuğgeneralliğe yükselenler arasından tümgeneral kademesine geçişler de başlamıştır. 2019 ve 2020’de oran kurmay subaylarla sınıf subayları arasında neredeyse yarı yarıya görünürken, bu yıl çoğunluk kurmay kökenlilere kaymıştır."