Sedat Ergin: 2021'de Türkiye-AB denkleminde ABD de olacak

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, "AB, yeni dönemde Türkiye’nin karşısına ABD ile ortak pozisyonlar üzerinden çıkma çabasına yöneliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin bugünkü yazısında, "Türkiye ile AB arasındaki diyalog bir anlamda ABD’nin de denklemde olacağı daha genel çerçevedeki bir Türkiye-Batı diyaloğu formatına doğru evrilmektedir" ifadelerin kullandı.

AB'nin tarihinde ilk kez Doğu Akdeniz’deki durumu ve Türkiye ile ilgili konuları ABD ile koordine etme kararı aldığına dikkat çeken Ergin, Ankara-Brüksel hattındaki bir başka önemli meselenin de Kıbrıs olduğunu yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bütün bu yönleriyle bakıldığında, Türkiye ile ilişkisinin nasıl yürütüleceği konusunun bugün AB’nin de belli ölçülerde zorlandığı bir mesele haline geldiğini söylemek hata olmaz. Muhtemelen bu sıkıntıların da bir uzantısı olarak AB, tarihinde ilk kez Doğu Akdeniz’deki durumu ve Türkiye ile ilgili konuları ABD ile koordine etme kararı almıştır. Bu karar son zirve bildirisinde açıklanmıştır.

AB, yeni dönemde Türkiye’nin karşısına ABD ile ortak pozisyonlar üzerinden çıkma çabasına yöneliyor. Denilebilir ki, Türkiye ile AB arasındaki diyalog bir anlamda ABD’nin de denklemde olacağı daha genel çerçevedeki bir Türkiye-Batı diyaloğu formatına doğru evrilmektedir.

ABD de fotoğrafın içine girerken, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri her geçen gün daha da zorlaştıran çok önemli bir mesele var. O da AB’nin KRY’yi Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan tam üye olarak bünyesine kabul etmesinin bugün Türkiye ile ilişkilerinde ciddi bir şekilde ayağına dolanmakta oluşudur.

AB, birlik dayanışması içinde Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan ve KRY arasında yaşanan anlaşmazlıklarda açıkça bu iki ülkeden yana tavır alarak, onlara bir tür ‘açık çek’ veriyor. Bu durumda AB’nin Türkiye ile olan ilişkisi de bu desteğin ipoteği altına giriyor. Bu yönüyle AB sahadaki sorunların çözümünü daha da zorlaştıran, kilitleyen bir rol oynamış oluyor.

Bu yönüyle zaten içinden çıkılmaz bir hale giren denklemin içine bir de Biden yönetiminin dahil olmasının tabloyu ne yönde etkileyeceğini izleyip görmek gerekiyor.