Sedat Ergin: “14 Şubat Vakası” Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir olumsuzluk olarak şimdiden yer etti

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Irak Gara’da PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Eğer haberler doğruysa…” koşullu kınamasını “14 Şubat Vakası” olarak tanımladı. Ergin, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aradan geçen bu süreye rağmen 'Eğer haberler doğruysa...' şeklinde teyit koşuluna bağlı bir kınama açıklaması yapmış olması, birçok sorunla zaten kördüğüme dönmüş olan Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir olumsuzluk olarak şimdiden yer etmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

Ergin, “Eğer ABD tarafının kuşkusu varsa, gelen haberleri doğrulatana kadar geçecek süre içinde hiç açıklama yapmayıp sessiz kalması, muhtemelen ilişkilerde daha az sıkıntı yaratırdı.” düşüncesini dile getirdi.

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