Sedat Doğan: Şike araması değil iç işimiz

T24 - Şike soruşturması kapsamında emniyetin, Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun'un evinde, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ve Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena'nın yönetim katında arama yaptığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sedat Doğan, “2007'de yazdığı bir belgeyle ilgili Bülent Tulun’un görüşlerine başvuruldu” diye konuştu.





Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun'un evinde ve Türk Telekom Arena'da da eş zamanlı arama yapıldığı belirtildi.



Konu ili ilgili Galatasaray Kulübü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Yürütülen bir soruşturma kapsamında Sayın Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek Sayın Sayın Bülent Tulun, gerekse Galatasaray Spor Kulübü, Emniyet ve Savcılığa her türlü yardımı yapmaktadırlar.



Bu bağlamda Sayın Bülent Tulun, Florya tesislerinde emniyet mensuplarıyla biraraya gelmiştir.



Galatasaray Spor Kulübü"







2007'deki belge yüzünden





Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sedat Doğan da Bülent Tulun’un tanık sıfatıyla ifade verdiğini söyledi.



Doğan, “2007'de yazdığı bir belgeyle ilgili Bülent Tulun’un görüşlerine başvuruldu” diye konuştu.



Konunun şike soruşturmasıyla ilgili olmadığını ifade eden Doğan, “Şikeyle ilgili değil, kendi içi işimizle ilgili” dedi.







Ümit Karan ifadeye çağrıldı





Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden bir ring aracıyla adliyeye getirilen Karan, tutukluların giriş yaptığı kapıdan binaya alındı.Bu sırada basın mensupları ile görüntü alınmasını engellemeye çalışan polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Karan'ın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e ifade vermesi bekleniyor.