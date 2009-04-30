Sedat Balkanlı’yı kaybettik

Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımda forma giyen Sedat Balkanlı ALS hastalığı ile 12 yıldır sürdürdüğü savaşı kaybetti ve dün gece hayata gözlerini yumdu.



Akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Balkanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkanlı’yı bir süre önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Federasyon Başkanı Mahmut Özgener Gaziosmanpaşa’daki evinde ziyaret etmiş üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe formasıyla, Milli formayı kendisine vererek moral vermişlerdi.



Cenazesi toprağa verildi



Balkanlı'nın cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Karlıtepe Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenazede taziyeleri Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı, oğulları Efe ve Uğur, kardeşi Suat Balkanlı ve yakınları kabul etti.



Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Atalay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Müfit Erkasap ve Metin Tekin'in yanısıra, spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.



Bu arada Balkanlı gibi ALS hastası ve ALS-MNR Derneği Başkanı olan eski futbolcu İsmail Gökçek ile kimi dernek üyeleri de cenaze töreninde yer aldı.



