ALS hastası olan ve dün gece yaşamını yitiren eski milli futbolcu Sedat Balkanlı'nın cenazesi toprağa verildi.



Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Sedat Balkanlı'nın cenazesi Karlıtepe Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenazede taziyeleri Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı, oğulları Efe ve Uğur, kardeşi Suat Balkanlı ve yakınları kabul etti.



Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Atalay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Müfit Erkasap ve Metin Tekin'in yanısıra, spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.



Bu arada Balkanlı gibi ALS hastası ve ALS-MNR Derneği Başkanı olan eski futbolcu İsmail Gökçek ile kimi dernek üyeleri de cenaze töreninde yer aldı.

