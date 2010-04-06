Sedat Artunç Avrupa ikincisi oldu

T24 - Belarus'un başkenti Minsk'te bugün başlayan Avrupa Halter Şampiyonasının ilk gününde 56 kiloda podyuma çıkan Sedat Artuç, silkmede kaldırdığı 139 kilo ile gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.



Sedat Artuç, silkmedeki ilk hakkında 130 kiloyu kaldırırken, ikinci hakkında 135 kiloyu kaldırdı. Son hakkında ise 139 kiloyu kaldırmayı başaran Sedat Artuç, gümüş madalya kazandı. Artuç, koparmada kaldırdığı 112 kilo ile altıncı oldu. Toplamda ise kaldırdığı 251 kilo ile Avrupa dördüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.



Bu sıklette podyuma çıkan diğer Türk haltercisi Gökhan Kılıç, silkmedeki ilk hakkında 130 kiloyu, ikinci hakkında 138 kiloyu kaldırdı. Son hakkında 140 kiloyu deneyen Gökhan Kılıç başarılı olamadı ve silkmede Avrupa dördüncüsü oldu. Kılıç, koparmada kaldırdığı 113 kiloyla Avrupa dördüncüsü, toplamda da 251 kilo ile Avrupa beşincisi oldu.



Silkmede birinciliği Ermeni sporcu Smbat Margaryan 146 kiloyla alırken, ikinciliği Sedat Artuç 139 kilo, üçüncülüğü ise Belçikalı Tom Goegebuer 138 kiloyla aldı.



Toplamda şampiyonluğu ev sahibi Belerus sporcu, Vitaly Derbenev 256 kiloyla kazandı. İkinciliği Ermeni Margaryan 255 kilo ile alırken, üçüncülüğü Belçikalı Goegebuer aldı.



Koparmada Avrupa şampiyonluğunu, ev sahibi Belaruslu Vitaly Dzerbianiou 118 kilo ile kazanırken, ikinciliği Belçikalı Tom Goegebuer 116 kiloyla aldı. Üçüncülüğü ise Moldovalı Lurie Dudoglo 115 kiloyla elde etti.



Şampiyonanın yarın yapılacak ikinci gününde bayanlarda, 53 kiloda Aylin Daşdelen ve Sibel Özkan, erkeklerde 62 kiloda ise Erol Bilgin ve Bünyamin Sezer madalya için mücadele edecek.





