Sedat Ergin: Deniz Kuvvetleri’nde Kara Kuvvetleri'nin aksine kurmaylık sistemi ağırlığını büyük ölçüde koruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Doğu Akdeniz’de yükselmekte olan gerilimle birlikte herkesin dikkatlerini çevirdiği Deniz Kuvvetleri’ne baktığımızda, Kara Kuvvetleri’ndeki tablonun aksine kurmaylık sisteminin ağırlığını büyük ölçüde koruduğunu görüyoruz.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Bu durumu 23 Temmuz’da yapılan YAŞ toplantısı üzerinden gösterebiliriz. Şurâda toplam 9 albay amiralliğe terfi ederken, bunlardan 6’sı kurmay sınıfından geliyor. Deniz Kuvvetleri’nin kurmay kökenli yeni amiralleri mezuniyetleri itibarıyla Deniz Harp Okulu’nun 1994-95-96 devrelerinden. Bu arada, terfi eden diğer 3 albaydan 2’sinin mühendis sınıfından olduğuna da dikkat çekelim.” değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, “Kara Kuvvetleri’ndeki terfilerde kurmay subaylardan uzaklaşma tercihinin kuvvetli bir eğilime dönüştüğünü söyleyebiliriz. Deniz Kuvvetleri’ndeki terfilerde kurmaylık sistemi sınırlı bir aşınmaya karşılık önemli ölçüde eskisi gibi işlemektedir. Hava Kuvvetleri’nin ise özellikle son üç yıl içinde ciddi bir zemin kaybıyla birlikte iki kuvvet arasında bir yerde durduğunu belirtmek mümkündür.” ifadesini kullandı.

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