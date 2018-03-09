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Seda Sayan'ın o sözlerine RTÜK'ten 5 kez kapatma cezası

Sayan'ın, "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözleri tepki çekmişti

09 Mart 2018 17:08

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözleri için kanala en üst seviye olan '5 kez program durdurma' cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın, "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?" ifadesini ele aldı.

Üst Kurul, söz konusu yayında programın konuğu manken Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, Sayan'ın "Ne gerek var, inşaat işçileri var ya" sözleri nedeniyle kanala en üst seviyeden ceza olan 5 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasına karar verdi.

Ceza, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle uygulandı.

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