Seda Sayan telekomun 'sanal sultanı' olacak

Sabahların Sultanı Seda Sayan şimdi de ‘telekomünikasyon sultanı’ oluyor. Yeni bir girişim başlatan Seda Sayan, sanal cep telefonu operatörü olmak için hazırlık yapıyor. Sedatel adı verilmesi beklenen operatör, telefon kartlarının markası için Orkide Hareketi’nden ilham aldı.



Ünlü sanatçı yakın zamanda uygulamaya girmesi beklenen sanal operatörlük için kısa bir süre önce İstanbul 4. Levent’te Seda Sayan Marketing şirketini kurdu. Sayan, bu şirket aracılığıyla Orkide kartı isimli telefon kartını pazarlayacak ve abonelerini uygun bir tarife üzerinden konuşturacak. Sanatçının sanal operatör markası Sedatel olacak.



Kanal D’de Sabahların Sultanı isimli bir kadın programını sunan ünlü sanatçı, satış organizasyonuna Orkide Hareketi ismini veriyor. Sayan, bu organizasyonda yer alan satış temsilcilerini de kendi aralarında ücretsiz konuşturacak.



Evden de konuşturacak



Sedatel, uzak mesafe telefon hizmetlerinde çözüm ortağı olarak Gisad telefon ile anlaşmaya vardı. Bu durumda Seda Sayan Marketing müşterileri, ev ve işyerlerinden yaptıkları sabit telefon görüşmelerini de indirimli fiyatlarla gerçekleştirecekler. 0 kodu ile çevirdikleri her telefonu numarası, şehirlerarası, milletlerarası ve cep telefon konuşmalarında telefonu faturalarını Türk Telekom’a değil Sedatel’e ödeyecekler. Sedatel ise bu hizmeti karşılığında, tıpkı mobil operatörler gibi Hazine’ye katkı payı ödeyecek.



16 bin başvuru



Seda Sayan Marketing, çok katmanlı bir pazarlama şirketi. Türkiye’nin her ilinde bayilikler açacak. Özellikle yüz yüze satışta çalışmak isteyenler ve kriz ortamında işsiz kalanlar için yeni bir iş kapısı olmayı hedefleyen şirkete şimdiden 16 binden fazla kişi iş için başvuruda bulundu.



2009’da başlayacak



Seda Sayan’ın mobil hizmeti Sedatel’in hizmet verebilmesi için, Sanal Operatörlük Yasası bir süre önce çıktı. Sanal operatörlük için Boyner, Fenerbahçe, Galatasaray gibi geniş üye yapısı olan bazı grupların da başvuruları bulunuyor.



Mobil dünyada ‘MVNO’ olarak adlandırılan sanal operatörlük modelinde, işletmenin adına kayıtlı bir frekans bandı bulunmuyor. Sanal operatörler, frekans bandına sahip mevcut operatörlerle uzun süreli anlaşma yapıp toplu görüşme süresi satın alarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’de uygulanacak modelde Turkcell, Vodafone veya Avea’dan biriyle anlaşan firmalar sanal operatörlük yapabilecek.



Bu sistemin en büyük avantajı sanal operatörlerin özel tüketici grupları belirleyerek sadece o kitleye hitap edebiliyor olması. Türkiye’de ise tüketiciler için pek çok avantajı bulunan sanal operatörlük konusunda Telekomünikasyon Kurumu hâlâ çalışma yürütüyor. Bu konudaki lisansların gelecek yıl dağıtılması bekleniyor.



