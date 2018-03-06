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Seda Sayan, "sperm bankası" konuşulurken araya girdi: Kız yazık, ne inşaat işçileri var, maşallah sırım gibi...

"Baktın adamın genleri güzel..."

06 Mart 2018 13:08

Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında ilginç bir diyalog yaşandı.

Gazeteci Bilal Özcan, Ece Gürsel'in de katıldığı programda sperm bankası konusu konuşuldu.

Programda yaşanan diyalog şöyle gelişti:

Özcan, Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.

Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti" yanıtını verdi.

Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı:

"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

İnşaat İşçileri Sendikası'nda tepki


cumhuriyet.com.tr'ye konuşan İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Seda Sayan'ın sözlerine çok öfkelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Zaten devlet, taşeron patronları inşaat işçisini insan yerine koymuyor. Bu tür programlarda da inşaat işçisi insan yerine konmuyor. Hergün inşaat işçileri şantiyelerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Patronlar da inşaat işçisini para üreten bir makine gibi görüyor. Seda Sayan da bunun bir yansıması. Sanki inşaat işçilerinin ailesi yok, onların ahlak anlayışları yok, duyguları yok, damızlık gibi yansıtıyorlar. Bu Seda Sayan'ın kendi ahlak anlayışını yansıtıyor. Kendisine şarlatan diyebilirim. Hakaret de edebilirim. Aslında genel devletin, patronların işçiye bakış açısı. Şantiyede para üreten makine gibi görüyor. Onlar da kendi ahlak anlayışları çerçevesinde inşaat işçisini ahlakı olmayan, duyguları olmayan, insan olmayan aslında... Böyle görüyorlar. Onların hepsinin duyguları var"

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