Seda Sayan Kosova'da ziyarette bulunduğu dernek üyeleriyle şarkı söyledi

Enis Tabak / Prizren (DHA) - Tatil için bulunduğu Kosova\'da, yaklaşık 60 yıldır faal olan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği\'ni ziyaret eden şarkıcı Seda Sayan, dernek üyeleriyle birlikte şarkılar söyledi.

Kosova\'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren\'e tatil maksatlı gelen ünlü sanatçı, Prizren\'deki tarihi yerleri gezdikten sonra yaklaşık 60 yıldır Türk kültürünü yaşatan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği\'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Bülent Emruş’un karşıladığı Sayan\'a derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildikten sonra dernek üyeleri Balkan şarkıları söylediler. Seda Sayan da dernek üyelerinin isteğini kırmayarak bir kaç şarkı seslendirdi. Yaklaşık 10 yıl önce Prizren\'e konser vermek için gelen ünlü sanatçı, Prizren\'i çok sevdiğini söyledi.

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