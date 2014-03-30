Seçmenlere kar sürprizi, oy kullanmak isteyenler evde mahsur kaldı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan-Şavşat ve Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelen alçak basınç sistemi etkisine giren bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Ağrı ve Erzincan'da 6, Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve fırtına vatandaşların evlerinden çıkmasına izin vermedi. Bitlis'te çok az sayıda seçmen evlerine yakın olan okullarda sandık başına gidebildi.

Diyarbakır'da tipi etkili oldu

Diyarbakır'da Mart ayının sonunda yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, oy kullanmak için sandık başına gidenler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde bölgede etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 07.00'de oy verme işlemlerinin başladığı Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle seçmenlerin erken saatlerde sandık başına gitmediği gözlendi. Kar yağışının hafiflemesi üzerine seçmenler sandığa gitmeye başladı.

Diyarbakır'ın köyleri ile yüksek kesimlerinde daha etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Valiliği de önlem aldı. Buna göre seçim sandıkları karın etkili olduğu ilçe köylerden merkeze helikopterlerle getirilecek.

Öte yandan, Ağrı-Cumaçay, Ardahan-Şavşat ve Erzurum-Ağrı karayolları tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon ve Samsun kar süprizyle uyandı

Mart ayı boyunca baharı aratmayan günler geçiren Trabzonlular, seçim günü kar sürprizi yaşadı. Dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışının beyaza bürüdüğü şehirde, karlı ve soğuk havaya rağmen halk erken saatlerde sandığa koştu.

Samsun'da DA yerel seçimde oy kullanmak için sabah erken kalkanlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Karla karışık yağmurun ardından havanın soğumasıyla birlikte kara dönüşen yağış aralıklarla devam ediyor. Baharın gelmesi beklenirken kentte otomobillerin üzeride ve ağaçlarda kar birikti.

Meteoroloji Bölge müdürlüğü Samsun'da hava sıcaklığının -2 derece olduğu ve hafta içinde havanın soğuk ve yağmurlu geçeceğini belirtirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Amasya'da köy yolları kapandı

Amasya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Seçim sandıkları ulaştırılamayan köylerin yolunun açılması için Amasya İl Özel İdaresi ve jandarma komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Aktaş, Karakise, Seyfe ve Soku köyleri ile Taşova ilçesine bağlı Alçakbel, Şeyhli, Korubaşı ve Sofualan köylerinde yol ulaşıma kapandı. Yolların kapanması nedeniyle bu köylere seçim sandıklarının ulaştırılamadığı öğrenildi.

Amasya İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması ve seçim sandıklarının ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde ise kar yağışı devam ediyor.