Seçmenler "Kov" tezahüratı yaptı; Trump, ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Fauci'nin görevine son verebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım genel seçimine son günler kala Florida'da düzenlediği mitingde, kendisiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi konusunda sık sık zıt düşen ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin görevine son verebileceğine işaret etti.

CNN'in aktardığı habere göre, Trump Florida'daki mitingde destekçileriyle bir araya geldi. Miting sırasında Covid-19 salgınının medyadaki yansımasını şikayet eden Trump'a destekçilerinden "Fauci'yi kov" tezahüratları geldi.

Trump'ın destekçilerine yanıtı "Kimseye söylemeyin ama seçimden sonra biraz bekleyeyim. Tavsiye için teşekkür ederim" oldu.

ABD, dünya genelinde Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke oldu. ABD'de şu ana kadar 9.2 milyondan fazla insan enfekte oldu ve 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dr. Fauci, salgının başından bu yana önlemlerin sıkılaştırılması konusunda Trump ile zıt düşüyor. Trump, geçen haftalarda Fauci ile ilgil "İyi biri ama çok yanlış yaptı" demişti.