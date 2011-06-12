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SEÇMENE BASKI YAPAN 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BATMAN (A.A)

12 Haziran 2011 18:19

-SEÇMENE BASKI YAPAN 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BATMAN (A.A) - 12.06.2011 - Batman'da BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarına oy vermeleri yönünde vatandaşları yönlendirip tehdit ettikleri iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Yavuz Selim, İpragaz, Seyitler ve Bağlar mahallelerinde BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata'ya oy vermeleri yönünde vatandaşları yönlendirip tehdit ettikleri iddiasıyla 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişilerden 15'inin çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Öte yandan bağımsız milletvekillerinin, okuma yazması olmayan vatandaşlar için hazırladığı örnek oy pusulası ile yakalanan bir kişi de gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim, seçmene baskı yapıldığı şeklinde vatandaşın ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 15'i çeşitli suçlardan aranan olmak üzere toplam 34 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bilim, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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