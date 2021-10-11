Anket: AKP gelecek seçimi kazanır mı?

MetroPOLL Araştırma, Eylül ayında yaptığı ankette, seçmene "AK Parti'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini mi, yoksa iktidarını sürdüreceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Seçmenin yarısından fazlası AKP'nin gelecek seçimde iktidar olamayacağı yanıtını verdi.

"AK Parti'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini mi, yoksa iktidarını sürdüreceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusunun partilere göre ortaya çıkan yanıtları şöyle:

Seçmenin yüzde 54'ü AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 38'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtmektedir. 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş seçmenin yüzde 66'sı partisinin iktidarını sürdüreceğine inanıyor.