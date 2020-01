'Seçmen; nefret, öfke, kin dilinden yorgun düşerek huzuru seçti, oyumuza sahip çıkıyoruz'

Aralarında akademisyen, gazeteci ve sanatçıların bulunduğu bir grup, "Bizler seçmen hakkımıza sahip çıkıyoruz, oylarımıza sahip çıkıyoruz" başlığıyla bir bildiri yayınladı. Bildiride, erken seçim için yaratılan çatışma, gerginlik ve çözümsüzlük ortamına karşı; 7 Haziran seçim sonuçlarına saygı duyulması, silahlı çatışmaların ve ölümlerin son bulması çağrısı yapıldı.

Adalet Ağaoğlu, Gülten Kaya, Murat Belge, Rakel Dink, Oya Baydar ve Tarık Ziya Ekinci'nin de destek verdiği metinde, "Türkiyeli seçmenin tekçiliğe karşı çoğulculuğu, otoriterliğe karşı demokrasiyi, ayrımcılığa karşı eşitliği, kutuplaştırmaya/ötekileştirmeye karşı barışı ve en nihayet nefret, öfke, kin dilinden yorgun düşmüş şekilde huzuru seçtiği" belirtildi.

"20 Temmuz Suruç katliamı bizi birleştireceğine nasıl 90'ların çatışma ortamına döndürdü? HDP'nin %10 barajını geçerek Meclis'e girmesi nasıl bu partinin kapatılması, vekillerinin 'bedel ödemesi'ne dönüştü?" denen bildiride, kesintiye uğrayan çözüm sürecinin acilen ve şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddi ve kapsamlı bir şekilde tekrar başlatılması talep edildi.

#BarışaOyVerdik

Twitter kullanıcılarını #OyumuzaSahipCikiyoruz ve #BarisaOyVerdik gibi hashtaglere destek vermeye davet eden bildirinin tam metni şu şekilde:

"BİZLER Seçmen Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz!

Oylarımıza sahip çıkıyoruz!

8 Haziran Türkiye yeni bir yaşama uyandı.

8 Haziran Türkiye umuda uyandı.

8 Haziran’da Türkiye demokrasi, eşitlik, barış ve huzur dedi.

8 Haziran’da tüm dünya Türkiye seçim sonuçlarının çıkarttığı yeni tabloyu, seçmenin demokrasiden yana tavrını konuşuyordu.

8 Haziran Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugüne kadarki en büyük millet temsilciliğini çıkarttı.

Artık Kürt, Ermeni, Süryani, Yezidi, Roman ve tarihindeki en çok kadın vekilin olduğu bir meclis bekliyordu Türkiye’yi.

Tekçiliğe karşı çoğulculuğu, otoriterliğe karşı demokrasiyi, ayrımcılığa karşı eşitliği, kutuplaştırmaya/ötekileştirmeye karşı barışı ve en nihayet nefret, öfke, kin dilinden yorgun düşmüş şekilde huzuru seçti Türkiyeli seçmen.

Milli iradenin tecellisinden, milli iradenin en büyük savunucuları rahatsız olsalar da, bu seçim sonuçları başkanlık isteğinin ve tek adam savunuculuğunun reddedildiğini gösterdi.

Peki ya şimdi bugün neredeyiz, neler oluyor?

8 Haziran umudundan, barışından nasıl gelindi bu savaşa, bu nefret diline, bu parti kapatma zihniyetine?

20 Temmuz Suruç katliamı bizi birleştireceğine nasıl 90’ların çatışma ortamına döndürdü? HDP’nin %10 barajını geçerek meclise girmesi nasıl bu partinin kapatılması, vekillerinin “bedel ödemesi”ne dönüştü?

Gelin, demokrasi, eşitlik, barış ve huzurun olduğu bir Türkiye’de bir arada yaşayalım

BİZLER oylarımıza sahip çıkıyoruz:

- Tarihteki en yüksek katılımlı 7 Haziran seçimleri milli iradeyi net bir şekilde ortaya çıkardı, bu sonuçlara herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.

- Erken seçim dayatmasını ve yeniden seçimi mazur göstermek için yaratılan çatışma ve gerginlik ortamını reddediyoruz.

- Koalisyon müzakerelerinin hukuka aykırı müdahalelerle engellenmesini kabul etmiyoruz.

- İktidar hesaplarıyla kesintiye uğratılan çözüm sürecinin acilen ve şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddi ve kapsamlı bir şekilde tekrar başlatılmasını talep ediyoruz.

- Karşılıklı sürdürülen silahlı çatışmaların ve ölümlerin son bulmasını istiyoruz.

Gelin, demokrasi, eşitlik, barış ve huzurun olduğu bir Türkiye’de bir arada yaşayalım!"

Bildiriye kimler destek verdi?

Bildiriye destek veren isimler ise şöyle :

Abdullah Yılmaz, Ahmet Şahin, Ali Baydaş, Ali Kerim Mutlu, Ali Törün, Alper Koç, Arif Ali Cangı, Atilla Dirim, Ayça Sezer, Ayla Şeşan, Ayfer Yalçınkaya, Ayşe Demirbilek, Ayşe Gözen, Ayşin Hangül, Baskın Oran, Bülent Atamer, Bülent Somay, Can Irmak Özinanır, Canan Şahin, Cem Mansur, Cemal Yardımcı, Cenap Karatay, Cengiz Aktar, Ceyda Can, Cihangir İslam, Cihangir Yalçınkaya, C. Murat Özgünay, Çağlar Deniz, Defne Asal, Deniz Türkali, Emel Kurma, Erdal Bayraktar, Erdal Karayazgan, Erol Katırcıoğlu, Erol Köroğlu, Ersin Damarsardı, Ersin Tek, Esra Akbalık, Esra Mungan, Fasih Üstek, Fatih Özel, Fehim Caculi, Ferda Keskin, Ferhat Bakırcıoğlu, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Feyha Karslı, Fulya Burcu Oral, Füsun Çelik, F. Levent Şensever, Gençay Gürsoy, Gökhan Soylu, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakkı Uysal, Hakan Gürvit, Hale Soygazi, Halil Enis Karal, Halil Ergün, Halil İbrahim Yenigün, Hasan Ali Kemal, Hasan Fehmi Özer, Hasan Pehlivan, Hasan Uyar, İbrahim Betil, İmral Kırlangıç, Jale Mildanoğlu, Kazım Yılmaz, Kelemet Çiğdem Türk, Korhan Gümüş, Kuban Kural, Lale Mansur, Mahmut Boynudelik, Maya Arakon, Mehmet Dağ, Meltem Cumbul, Meltem Oral, Mehmet Turgut, Mert Selek, Mevlüt Ülgen, Murat Çelikkan, Murat Erkman, Murat Morova, Müge Karalom, Nesrin Aslan, Nil Mutluer, Nurdan Düvenci, Oya Baydar, Ozan Tekin, Ömer Faruk, Ömer Madra, Perihan Mağden, Reha Ruhavioğlu, Roni Margulies, Selami Gürel, Selma Köroğlu, Sema Bayraktar, Semih Bilgen, Serkan Akyıldırım, Sinan Kurban, Şahika İzmen, Şanar Yurdatapan, Şengül Durucu, Şenol Karakaş, Tilbe Saran, Tolga Tüzün, Ufuk Uras, Uğraş Salman, Ümit Kardaş, Ümit Kıvanç, Ünsal Dinçer, Vezan Karabulut, Yasemin Çongar, Yasemin Göksu, Yasemin Kutluğ, Yasin Altıntaş, Yıldız Önen, Yüksel Selek, Zerrin İren Boynudelik, Zeynep Tanbay, Ziya Dinçsoy