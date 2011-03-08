-SEÇMEN LİSTESİNİ KONTROL EDİN ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilan ettiği 12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçimiyle ilgili süreç başladı. YSK'nın kararlarına göre, seçmen askı listeleri, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak, 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Yeni yerleşim sebebiyle seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri, yeni durum esas alınarak yapılacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtlar, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürüldükten sonra, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 08.00'de internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek. İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı, 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'de sonlandırılacak. -LİSTELERDE ADI BULUNMAYANLAR- Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar, 12 Haziran 1993 tarihinde ve daha önce doğan (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir), başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan ve nüfus olay bilgisi değişen Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne başvuracaklar. Askerlikten terhis olup da silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan, kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan Türk vatandaşları da ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler listelere yazılamayacak. Seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar da listelere yazılamayacak. Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 8 Nisan 2011 saat 17.00 itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek. Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından özürlülerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 14 Marttan önce istenecek. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenecek ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilecek. Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 24 Nisanda başlanacak. 298 sayılı Kanun hükmüne uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kağıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılması için ilçe seçim kurulu başkanı mahalli posta idaresiyle temas ederek, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalınmaksızın seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımını yaptırabilecek. Ancak, kasaba ve köylerde dağıtım memur aracılığı ile de yapılacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmak için, seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan, yurt içinde Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup da yerleşim yerini yurt dışına taşıyan Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dış temsilciliğe başvurmaları gerekiyor.