Seçmen listeleri, yarın askıya çıkacak

24 Haziran'da yapılacan baskın seçim için listeler yarın (2 Mayıs 2018) muhtarlıklarda askıya çıkıyor. Adresinde hata olan vatandaşlar 12 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar düzeltme yapabilecek.

YSK'nın seçim takvimine göre, seçmen kütüğü listeleri yarın askıya çıkacak. 18 yaşını dolduran seçmenler, YSK veya E-devlet'ten seçmen sorgulama yapabilecek.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?



Yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanılacağı öğrenilebiliyor.