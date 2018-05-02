Seçmen listeleri askıya çıktı

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30\'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

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