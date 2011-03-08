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SEÇMEN LİSTELERİ 18 MART'TA ASKIDA ANKARA (A.A)

08 Mart 2011 16:37

-SEÇMEN LİSTELERİ 18 MART'TA ASKIDA ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin seçim takvimini belirledi. YSK'nın, 12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçimde uygulanmak üzere hazırladığı seçim takvimine göre seçim süreci 14 Mart Pazartesi günü başlayacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Mart 2011 Cuma günü askıya çıkarılacak, 31 Mart Perşembe günü askıdan indirilecek. Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 24 Nisan 2011 Pazar günü başlanacak. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar 29 Nisan 2011 Cuma günü ilan edilecek. Gümrük kapılarında 10 Mayıs 2011 Salı günü oy verme işlemine başlanacak.     

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