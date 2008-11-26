Seçmen kütükleri askıda

Mart 2009'da yapılacak yerel seçimler nedeniyle seçmen kütükleri tekrar muhtarlıklarda askıya çıktı.





Seçmen kütükleri bugün 08.00’de muhtarlıklarda askıya çıkarılacak ve 5 Aralık’ta saat 17.00’de askıdan indirilecek. Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oy kullanmak isteyenler öğrenci belgesi ve yurtta kaldıklarına ilişkin belge ile ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracaklar.



Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan, askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, ilgili nüfus müdürlüğüne veya nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecekler.

