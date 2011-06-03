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SEÇMEN KARTINI ALMAYA GİTTİ YAKALANDI ANTALYA (A.A)

03 Haziran 2011 18:02

-SEÇMEN KARTINI ALMAYA GİTTİ YAKALANDI ANTALYA (A.A) - 03.06.2011 - Antalya'da hastane acil servisinde kadın öğretmene tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü, seçmen kartını almak için gittiği muhtarlıkta yakalandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya'da, 11 Ağustos 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesine rahatsızlığı nedeniyle bir arkadaşı tarafından getirilen G.T. adlı öğretmene tuvalette tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ''cinsel saldırı'' suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hayri Gücçük'ün cezası Yargıtay tarafından onandı.  Yargıtayın cezasının onanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan Hayri Gücçük, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından seçmen kartını almak için gittiği Üçgen Mahallesi Muhtarlığında yakalandı. Gücçük, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.  Hayri Gücçük'ün polise yakalanmamak için şehirlerarası otobüslerde muavinlik yaptığı ve bir süre Balıkesir'de yaşadığı belirtildi.

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