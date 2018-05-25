Seçmen, Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin kampanyasına 9 milyon lira 'ateşledi'

"Garibanım biraz ateşleyin" diyerek bağış çağrısı yapan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyasında 9 Milyon lira bağış topladığını söyledi.

İnce , CNN Türk 'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik'in soruları yanıtladı. Seçim kampanyasında ne kadar bağış toplandığını açıklayan İnce, "Yapılan bağışlar var. Ben inanın onu takip etmiyorum. Herhalde 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabi ki katkılarını bekliyoruz. Bir yanda devletin uçakları ve imkanlarıyla kampanya var, bir yanda da bu" dedi.