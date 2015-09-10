Seçmen bilgilerini güncellemek için son gün!

1 Kasım'da yapılacak erken seçin için oy kullanacakların seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların saat 17.00'ye kadar kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimi için hazırladığı seçimtakvimi işliyor.

Buna göre, 2 Eylül'de askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler bugün askıdan indirilecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı bugün sonlandırılacak.

Askı listelerine itirazlar ve bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması için de bugün son gün.

Bu kapsamda, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanların bugün saat 17.00'ye kadar kayıt yapması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere başvurması gerekiyor.

Yurt içinde yaşayan seçmenler başvurularını, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilecek.