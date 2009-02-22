Seçmen bilgi kağıtları muhtarlıklarda

Yerel seçimler öncesi muhtarlıklar seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladı. Seçmenler, sandık ve sıra numaralarına Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi üzerinden de ulaşabiliyor.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazlar yarın akşama kadar karara bağlanacak.



YSK'nın, 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimi işliyor.



Muhtarlıklar, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladı. Ayrıca, seçmenler YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaralarını girerek oy verecekleri yer ile sandık ve sıra numaralarına ulaşabiliyor.



Takvime göre, yarın, geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazlar karara bağlanacak.



25 Şubat 2009 Çarşamba



İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü. 2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.



26 Şubat 2009 Perşembe



Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.



27 Şubat 2009 Cuma



YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlanacak. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.



28 Şubat 2009 Cumartesi



Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.



Mart ayı takvimi



1 Mart 2009 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.



19 Mart 2009 Perşembe



Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



23 Mart 2009 Pazartesi



Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim

kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.



28 Mart 2009 Cumartesi



Saat 18.00'den itibaren seçim propagandası yapılamayacak.



29 Mart 2009 Pazar



Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

