Seçmeli Arapça dersinde Atatürk’e özel bölüm

İlköğretim okullarındaki Arapça dersiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Kamuoyundaki eleştirilerin aksine Arapça dersinde Atatürk’le ilgili çok özel bölümlerin de yer aldığını anlatan yetkililer “Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıfta uygulanabilmesi ve bu konulara işlevsellik kazandırılması amacıyla; dil yapılarının düzeyi ile dil becerilerine ilişkin kazanımlara uygunluğu da göz önünde bulundurulmuştur. Atatürk’ün siyasi ve askeri hayatına ait bilgilere ise Ortaöğretim Arapça Dersi Programı’nda yer verilecek” dedi.



İşte Atatürk müfredatı



Habertürk gazetesinin haberine göre, Arapçe derslerinde Atatürk müfredatı şöyle olacak:

4. SINIF: Öğrenciyle basit cümleler ve görsellerle Atatürk’ün annesi, babası, kız kardeşi hakkında konuşulacak. ‘Ben Atatürk, babam Ali Rıza, annem Zübeyde’ gibi.

5. SINIF: Atatürk’ün doğum yerinden hayatına yön veren olaylara kadar tüm detaylarıyla kim olduğu konuşulacak.

6. SINIF: Atatürk’ün eğitim hayatı anlatılacak. Ayrıca ‘Egemenlik milletindir. Cumhuriyet fazilettir. Türk dili güzeldir’ gibi bazı sözlerin okunup-yazılması öğretilecek.

7. SINIF: Atatürk’ün bilgisi, kültürü ve kitap okumak, müzik dinlemek, güreş ve doğa sevgisi gibi ilgi alanlarıyla ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözü işlenecek.

8. SINIF: ‘Okuyan ve Yazan Atatürk’ teması üzerinde cak. Atatürk’ün okumaktan hoşlandığı kitaplar, dinlemekten zevk aldığı müzikler, şarkılar işlenecek. Atatürk’ün annesine yazdığı bir mektupda basitleştirilerek ele alınacak. ‘Nutuk, Geometri, Gençliğe Hitabe, Balıkesir Hutbesi’ gibi eserlerine yer verilecek.