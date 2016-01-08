"Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze evleri ayırdı"

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze, evliliklerinin beşinci yılında yaşadıkları “Kıvılcım Ural” krizini aşamadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Piriler’in yakın arkadaşı Meral Kaplan, çiftin evleri ayırdığını ve Piriler’in boşanmakta kararlı olduğunu iddia etti.

Ünlü oyuncunun yılbaşına Kıbrıs’ta birlikte girdiği yakın arkadaşı Meral Kaplan, Beyaz TV’deki “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak şunları söyledi:

“Seçkin psikolojik tedavi gördüğü için bu kadar güçlü duruyor. Ve artık Kaan’ı kesinlikle hayatında istemiyor. 2 çocukları var, keşke barışsalar diyorum ama boşanacaklar. Seçkin yakında boşanma davasını açıyor. Zaten artık aynı evde de yaşamıyorlar. Kıvılcım Ural’ın durmadan konuşmasına kızıyorum. Aşıksa da bir kenara çekilsin beklesin. Seçkin zaten Kaan’ı istemiyor, alsın, onun olsun. Yeter ki sussun. ”

Meral Kaplan, yeni yılı Kıbrıs’ta birlikte karşıladığı Seçkin Piriler için, “Onu Kıbrıs’a götüren benim. Biz hep yanındayız” dedi.