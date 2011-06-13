Seçimlerin gerçek galibi internet medyası

T24

40’a yakın gazeteci ve akademisyenin konuk olduğu, Washington ve Brüksel’den Türkiye uzmanlarının seçim hakkında yorumlarının alındığı, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Mersin ve Diyarbakır gibi seçimin önemli merkezlerinden canlı bağlantıların yapıldığı program saat 18.00’de başladı.Dipnot TV'nin haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde canlı yayın araçlarının bulunduğu yayın süresince, seçim hakkında son bilgiler ekrana yansıdı.Sosyal medya üzerinden izleyicilerin görüşlerinin alınacağı interaktif program 12 Haziran seçimlerinin sonuçları, siyasetçi ve akademisyenlerin yorumları ve canlı bağlantılar Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde Tivibu ve Dipnottv işbirliğiyle internet üzerinden canlı yayınlanarak bir ilke imza attı.Dün akşam Türkiye’de ilk defa 47 internet sitesi ve TİVİBU işbirliği ile büyük bir seçim programı yapıldı. Saat 18.00 ‘da Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde başlayan seçim özel programı gece saat 01.00’de sona erdi.Bu yayında Türkiye’nin 6 farklı noktasına bağlanıldı. Programda Brüksel ve Washington’dan canlı bağlantılar, Sanatçılar, yazar ve gazetecilerden oluşan 30’un üzerinde konuk katılımı ile güncel yorumların yanı sıra Sosyal Medya'nın nabzı, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda konuşulan konular yer buldu.Nazlı Ilıcak, Uluç Özülker, Barış Yarkadaş, Gani Müjde, Zeynep Tanbay, Ümit Fırat, Prof. dr. Nilüfer Narlı, Faruk Mercan, Belma Akçura, Ataol Behramoğlu, Prof.dr. Ali Çarkoğlu, Prof. dr.Nevzat Yalçıntaş, Prof. Doğu Ergil, Ali Bulaç, Prof. Deniz Ülke Arıboğan, Mustafa Altıoklar, Necati Özkan, Hadi Özışık, Serkan Kalemciler, Doğan Akın, Faruk Mercan, Andrew Finkel, Murat Aksoy, Doğan Akın, Tuğba Özay, İnal Batu, Nevzat Basım, Buket Uzuner, Gülden Türktan, Ali Saydam gibi isimlerin katıldığı programda kimi zaman gergin anlar; kimi zaman da eğlenceli dakikalar yaşandı.Stüdyoda bulunan öğrencilerin soruylarıyla renklenen yayın seçim sonuçlarının açıklandığı süreçte internette en çok takip edilen yayın oldu.Sosyal medya uzmanları Medya Takip Merkezİ ve Cihan haber ajansınlarından editörlerin bilgi akışını sağladığı Editör masası sosyal medyada yer alan yorumların programa interaktif bir biçimde katılımını sağladı.Yayın facebook.com/tivibu; youtube.com/tivibu; Dipnot.tv, internethaber.com; Nethaber.com; Patronlardunyası.com; Rotahaber.com; Gazeteoku.com; Sonsayfa.com; Aktifhaber.com; Porttakal.com; Ensonhaber.com; Haber3.com; Spor3.com; Yazete.com; istanbulhaber.com; Gazeteport.com; Habervakti.com; Timeturk.com; F5haber.com; T24.com.tr; Olayhaber.com; Turktime.com; Objektifhaber.com; Hürhaber.com; Mansethaber.com; Turkinternet.com; Gercekgundem.com; Medyaloji.net; ; Haberciler.com;Habervitrini.com; Haberler.com; Haber50.com; Haberhakki.com; Haber5.com; Basın724.com; Samanyoluhaber.com; Bugun.com.tr; Mynet.com; Msn.com.tr; Milliyet.com.tr; Gazetevatan.com.tr; Bigpara.com; Ekolay.com; Yenisafak.com; Aksam.com.tr; Posta.com.tr; izlesene.com; Sinemalar.com; Doviz.com; blogcu.com sitelerinden canlı takip edildi.