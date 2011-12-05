T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seçimleri kukuriku kazandı SARAYBOSNA (A.A)

05 Aralık 2011 00:43

-Seçimleri kukuriku kazandı SARAYBOSNA (A.A) - 04.12.2012 - Hırvatistan'da bugün yapılan 7. parlamento seçimlerinin çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Partisi (SDP) merkezli ''Kukuriku'' koalisyonu seçimleri kazandı. Eski Yugoslavya'dan 1991'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan'da, ülkenin 20 yıllık bağımsızlık tarihinde 16 yıl iktidarda kalan Hırvat Demokrat Birliği'nin, seçimlerde mağlubiyet yaşadığı bildirildi. Hırvatistan'da saat 19.00'da kapatılan yaklaşık 7 bin merkezde sandık başına giden halkın çıkış anketlerini yayımlayan Hırvatistan'ın ''Nova TV'' televizyonunun haberinde, meclisteki 151 koltuğun 83'ünü ''Kukuriku'' koalisyonu, 40'ını ise HDZ'nin kazandığı belirtildi. Merkezi Seçim Kurulu'nun (DIP) seçim sonuçlarının ise gece saatlerinde açıklanacağı bildirildi. ''Kukuriku'' koalisyonu Aralık 2010'da kuruldu. Koalisyonda ana muhalefet SDP'nin yanı sıra Hırvat Halk Partisi (HNS), İstra Demokrat Meclisi (IDS) ve Hırvat Emeklileri Partisi bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24