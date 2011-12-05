-Seçimleri kukuriku kazandı SARAYBOSNA (A.A) - 04.12.2012 - Hırvatistan'da bugün yapılan 7. parlamento seçimlerinin çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Partisi (SDP) merkezli ''Kukuriku'' koalisyonu seçimleri kazandı. Eski Yugoslavya'dan 1991'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan'da, ülkenin 20 yıllık bağımsızlık tarihinde 16 yıl iktidarda kalan Hırvat Demokrat Birliği'nin, seçimlerde mağlubiyet yaşadığı bildirildi. Hırvatistan'da saat 19.00'da kapatılan yaklaşık 7 bin merkezde sandık başına giden halkın çıkış anketlerini yayımlayan Hırvatistan'ın ''Nova TV'' televizyonunun haberinde, meclisteki 151 koltuğun 83'ünü ''Kukuriku'' koalisyonu, 40'ını ise HDZ'nin kazandığı belirtildi. Merkezi Seçim Kurulu'nun (DIP) seçim sonuçlarının ise gece saatlerinde açıklanacağı bildirildi. ''Kukuriku'' koalisyonu Aralık 2010'da kuruldu. Koalisyonda ana muhalefet SDP'nin yanı sıra Hırvat Halk Partisi (HNS), İstra Demokrat Meclisi (IDS) ve Hırvat Emeklileri Partisi bulunuyor.