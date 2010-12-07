-SEÇİMLERİ, 31 BİN GÖZLEMCİ İZLEYECEK PRİŞTİNE (A.A) - 06.12.2010 - Kosova merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Valdeta Daka, 12 Aralıkta yapılacak olağanüstü parlamento seçimlerini yakından izleyecek son gözlemci kontenjanının kaydını tamamladıklarını belirtti. MSK Başkanı Daka, böylece gözlemci sayısının 31 bin 253'e ulaştığını, bunun Kosova'da bugüne kadar yapılan seçimleri izleyecek gözlemci sayısında rekor olduğunu söyledi. Siyasi oluşumların gözlemci sayısının 20 bin, "Eylemde Demokrasi" (ED) Sivil Toplum Örgütünün 4 bin 600, Seçimleri İzleme Örgütleri Avrupa Ağı'nın (ENEMO) 170 olduğu, kalanını ise büyük elçiliklerin ve başka yerel ve uluslararası örgütlerin gözlemcilerinin teşkil ettiği bildirildi. Bütün oylama yerlerinde gözlemcilerin bulunacağını kaydeden MSK Başkanı,onların seçim sürecinde ilgili yasalara ve uluslararası standartlara uyulup uyulmadığını gözleyeceklerini ifade etti. ED, seçim kampanyasıyla ilgili ilk raporunda, bazı siyasi partilerin imzaladıkları dürüst kampanya kurallarına uymadıklarını belirtti. Öte yandan, Sırbistan Hükümetinde Kosova'dan sorumlu Bakan Goran Bogdanoviç, seçimlere daha çok sayıda Sırp seçmeninin katılmasını beklediklerini bildirdi. Bogdanoviç, bunun Belgrad yönetiminin Kosova konusunda izlediği siyasetin yenilgisi anlamına gelmeyeceğine dikkati çekti.