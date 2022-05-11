T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçimlere girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 27'ye çıktı

YSK, seçime girebilecek partileri açıkladı

Görsel temsilidir

11 Mayıs 2022 09:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı.

Resmî Gazete’de yayınlanan YSK kararına göre, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin seçime girme yeterliliğine sahip. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi ise listede yer almadı.

Yüksek Seçim Kurulu; Çankırı’nın Orta İlçesi Dodurga Beldesi’nde, 3 Temmuz 2022 Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK’nın bu seçimlere girebilecek siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin 10 Mayıs 2022 tarihli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısının 27 olduğuna karar verildi. YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti. Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlenmiş oldu.

Resmî Gazete’deki karar için tıklayın.


Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Biz görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz

Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

Akşener: Hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılması

Bursa'da AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü

AKP Sözcüsü'nden sığınmacı çıkışı: "Biz bunları istediğimiz gibi göndeririz" diyen muhalefetin bir planı, programı var mı?

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra uygun görülmedi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart

Ümit Özdağ: Akşener’e servis edeceği görüntüler için Netflix’i öneriyorum
" />

 

yskAdalet PartisiMemleket PartisiTürkiye Değişim Partisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24