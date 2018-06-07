Seçimlere 17 gün kala Meclis Başkanı Kahraman'dan iki atama

AKP'den milletvekili adayı olmayan ve 24 Haziran'da görev süresi dolacak olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iki atamaya imza attı. Kahraman, üç yıldır yakın korumalığını yapan komiser Emin Saygılı'yı Meslis'e 'müşavir', Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi 'yi ise 7 bin 200 ek göstergeli Başkanlık Başmüşaviri yaptı.

2012'den beri Meclis'te görev yapan Saygı, polis olarak 2 bin 200 ek göstergeye sahipti. Emin Saygılı yeni atandığı kadroda 6 bin 100 ek gösterge ile kamudaki genel müdürlere yakm bir özlük hakkına kavuştu ve ayrıca maaşı da arttı.

İkisinin de maaşı yükseldi

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Meclis Özel Kalem Müdürü iken 6400 ek göstergeye sahip olan Mustafa Çiftçi, Başkan Başmüşaviri kadrosuna atanınca ek göstergesi ve maaşı da yükseldi. Çiftçi'nin ek göstergesi 7600 olan müsteşarlara yakın 7200 ek göstergeye çıktı. Çiftçi'nin Adalet Bakanlığı'nın özel kalem müdür yardımcılığı, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak döneminde ise özel kalem müdürlüğünü yaptığı öğrenildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar Meclis Başkanı Kahraman'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Merkez Valisi olan kardeşi Adnan Yılmaz'ın damadı Fatih Sevinç AKP'de "ikinci damat" krizine yol açmıştı. Darbe girişiminden sonra Mustafa Çiftçi gibi 7200 ek göstergeli Başkan Başmüşaviri yapılan Sevinç 2017'de bir yıl "ücretsiz" izin alıp gittiği Amerika'dan dönmediği için "müstafi" sayılarak devlet memurluğundan çıkarılmıştı.