Seçimlere 16 gün kala Erdoğan'ın 7 tartışmalı beyanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda bazı tarihleri yanlış aktarması nedeniyle muhalefetin tepkisini çekti. Erdoğan'ın öne çıkan 7 beyanında 1954 doğumlu olmasına rağmen tek partili dönemde yaşadığına ilişkin olarak açıklaması da var.

Duvar'da yer alan habere göre işte tartışma yaratan o açıklamalar:

“İzmir Havalimanı’nı biz yaptık”: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan’daki İzmir mitinginde bu ifadeleri kullanmıştı. Ancak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın açıldığı tarih 1987.

“Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik”: 27 Mayıs’ta Isparta’da miting düzenleyen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa böyle seslendi. Fakat Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1992.

“Adıyaman Havalimanı’nı biz yaptık”: 1 Haziran’da, Adıyaman’da yaptığı konuşmada böyle diyen Erdoğan, yine yanıldı. Adıyaman’daki havalimanının yapılış tarihi 1998.

“Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir”: 5 Haziran’da Sakarya mitinginde Erdoğan’ın dile getirdiği bu sözler de fazlasıyla yankı buldu. Ancak buzdolabının lüks eşya olmaktan çıkması AK Parti döneminin çok öncesinde gerçekleşmişti.

“53 Kürt kardeşimiz…”: Erdoğan, hafta başında yaptığı bir başka konuşmasında, “7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ekim’de Diyarbakır’da bizim Kürt kardeşlerimizi, 53 Kürt kardeşimizi, şu anda içeride bulunan HDP’nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Erdoğan’ın bahsettiği olaylar 2014 yılında, yani seçimin yapıldığı 2015’ten bir yıl önce gerçekleşmişti.

“Köprüyü satamazsınız”: Erdoğan, dün de komünistlerin Turgut Özal’a “köprüyü satacağız” dediğini, Özal’ın da “satamazsınız” diye yanıtladığını aktardı. Oysa 1983 seçimleri öncesi TRT’de yapılan bir açık oturumda Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, Özal’a “köprüyü satamazsınız!” demişti, Özal ise gülerek “satarız” yanıtını vermişti. Erdoğan, bu meşhur olayın tam aksini iddia etmiş oldu.

Erdoğan son olarak, “CHP’nin tek partili döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum” dedi. Ancak Türkiye’de 1950 yılında çok partili sisteme geçildi. Erdoğan’ın doğum yılı ise 1954.

Erdoğan’ın bu açıklamaları seçim sürecine doğru son 40 günde geldi.