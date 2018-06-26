Seçimlerden sonra ABD'den yapılan ilk açıklamada 'demokrasinin güçlendirilmesi'ne vurgu yapıldı

T24 Dış Haberler

24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Türkiye’de ‘demokrasinin güçlendirilmesini’ desteklediğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın toplantısında iki üke arasındaki ‘güçlü bağı’ teyit etmek için ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlığında olduklarını söyledi. Görüşmede Türkiye’nin ‘demokrasisini güçlendirmek için atılacak adımlar konusunda cesaretlendirileceği’ belirten Sanders, “İkili ilişkilerde de meselelerin çözümü konusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.