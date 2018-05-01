Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, 24 Haziran'da erken seçimin olası sonuçlarına ilişkin olarak "Seçimler sonrası için “bir ekonomik ve mali enkaz” kalacak diyor bilenler. Seçim öncesi cicim aylarını, seçim sonrası zam ve kemer sıkma felaketleri izleyecek" dedi.

Bursalı, "Yani muhataplar ellerindeki reçeteyi söylüyor. Milletin belini bükecekler. Özetle diyorlar ki, milletin belini bükmek gerekirse onu da biz yaparız, başkası değil.. Tıpkı öncüllerinin “komünizm gerekiyorsa onu da biz yaparız..” kafası gibi" ifadesini kullandı.

"İktidarın nasıl RTE’ye endeksli olduğunu, RTE’yi desteklemenin “özgül ağırlık” sahipliği, karşı çıkmanın “hazin final”e denk geldiğini Abdülkadir Selvi’nin dünkü yazısından okuyoruz" diyen Bursalı, Selvi'nın yazısından şu alınıtyı yaptı: “Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunugösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu... Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor.”

Bursalı, "Arınç’a “özgül ağırlığını” veren de geri alan da kimmiş öğreniyoruz.." yorumunda bulundu.