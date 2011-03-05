Seçimler öncesi 3 partiye 218 milyon liralık para yardım!



T24- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklamasının ardından 10 gün içinde, yüzde 7'lik oy oranını geçen üç partiye toplam 218.2 milyon TL'lik yardım aktarılacak.

Aslan payı AKP'nin

- Yapılan hesaplara göre, AK Parti'nin 'devlet yardımı'ndan alacağı pay 124 milyon 362 bin TL. İktidar partisi, yılın ilk günlerinde 62 milyon 181 bin TL'lik yardımı da kasasına koymuştu. Böylece AK Parti'nin bu yıl aldığı toplam yardım miktarı 186.6 milyon TL'ye yaklaşmış olacak.

- CHP'ye, seçim dönemi için 55 milyon 738 bin TL'lik para aktarılması bekleniyor. Ana muhalefet, ocak ayında 27 milyon 869 bin TL'lik tutarı Hazine'den almıştı. Böylece CHP'nin 2011'de aldığı toplam devlet yardımı miktarı da 83 milyon 608 bin TL'yi bulmuş olacak.





38 milyon MHP masasına







- MHP ise önümüzdeki günlerde 38 milyon 99 bin TL'lik yardım alacak. Ocak ayında 19 milyon 49 bin TL'lik yardımı kasasına koyan partinin bu yıl aldığı toplam devlet yardımı da 57.1 milyon TL'yi geçecek.

- Siyasi Partiler Kanunu'na göre, devlet yardımından yüzde 7 ve üzerinde oy alan partiler yararlanabiliyor. Son genel seçimlerde AK Parti, CHP ve MHP bu oranı geçmişti.







12 Haziran, ilklerin seçimi olacak



Türkiye, 12 Haziran'da 24. dönem milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. YSK, seçim takvimini ilan ederek süreci başlatacak. Anayasa ve kanunlarda yapılan değişikliler gereği bu seçimde birçok ilk uygulanacak. Öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

- Bu seçimde ilk kez 25 yaşındakiler milletvekili adayı olabilecek.

- Tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Sandıklar eni 40, boyu 55 cm, şeffaf ve dayanıklı plastikten olacak.

- Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri de değiştiriliyor. Kabinler, eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre, portatif ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı olacak.

- Türkçe propaganda 'esas' olacak. Ancak bu seçimde ilk kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek.