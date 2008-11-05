Seçimle eşzamanlı füze denemesi

ABD'de dün yapılan tarihi başkanlık seçiminin ardından gece yarısından sonra savaş başlığı taşımayan kıtalararası bir balistik füze denemesi yapıldı. Benzer bir test en son 2006 yılında gerçekleştirilmişti.



ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Minuteman 3 tipi kıtalararası balistik füzenin, California'daki Vanderberg hava üssünden yerel saatle 01:00'de (TSİ 11:00) fırlatıldıktan sonra Büyük Okyanus üzerinden 6 bin 750 kilometre yol katederek Marshall Adaları'nda Kwajalein adası yakınındaki hedefine ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, füze denemesinin amacının, silah sistemin güvenilirliğini sınamak olduğu kaydedildi.