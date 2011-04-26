-SEÇİMİN MALİYETİ 246,2 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminin maliyetinin 246 milyon 298 bin 170 lira olduğunu bildirdi. Em, Kurulda YSK üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, yurt dışındaki vatandaşların yirmi beş gümrük kapısında kurulan sandıklarda oy kullanmalarına imkan sağlandığını belirtti. 10 Mayıs 2011 günü itibarıyla oy verme işlemine başlanacağını ifade eden Em, sekiz karayolu, on dört havayolu ve üç deniz limanı gümrük kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabileceğini söyledi. Em, yurt dışındaki vatandaşların yurda giriş çıkışlarda gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahiplik ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olma koşulu arandığını vurguladı. Başkan Em, radyo ve televizyonların uyması gereken yayın ilkeleri konusunda da bilgiler vererek radyo ve televizyonların seçimin başlangıç tarihi olan 14 Mart'tan oy verme gününü bitimine kadar ''tek yönlü ve taraf tutan yayın yapmamaya'' dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çekti. Bu kuruluşların, yayınlarında siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarını kaydeden Em, diğer iletişim araçları ve internet üzerinden yapılan yayınlarda da eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Em, yayın ilkelerine aykırılıkların RTÜK tarafından YSK'ya sunulduğunu anımsatarak, bugüne kadar RTÜK'ten beş yayın kuruluşunun yayın ihlali yaptığına ilişkin raporun kendilerine geldiğini anlattı. Em, seçmenlerin oy kullanma konusunda bilgilendirilmesi için eğitim filmi yaptırıldığını, filmin TRT ve özel kanallarda gösterileceğini de söyledi. Oy verme günü seçmenlerin TC kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikli belgelerden biriyle oyunu kullanabileceğini belirten Em, ancak üzerinde TC kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya TC kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesinin şart olduğunu kaydetti. Ali Em, milletvekillerinin, milletvekili kimliği ve seçmen bilgi kağıdını, milletvekili adaylarının ise her hangi bir İl Seçim Kurulu Başkanınca milletvekili adayı olduklarına dair verilmiş seçmen bilgi kağıdını göstererek kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabileceklerini dile getirdi. Doğudaki illerde oy verme işleminin 07.00-16.00 saatlerinde yapılacağını belirten Em, batıdaki illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılabileceğini anımsattı. Seçim harcamalarını da açıklayan Başkan Em, oy verme kabini, sandık, mühür, oy zarfı ve pusulası ile sandık kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretlerin toplam tutarının 246 milyon 298 bin 170 lira olduğunu da kaydetti.