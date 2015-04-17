'Seçimin kaderini Almanya belirleyebilir'



Türkiye yeni parlamentosunu oluşturmak için 7 Haziran'da sandığa gidecek. Ancak Almanya'daki Türk seçmenler 8 Mayıs'tan itibaren oy vermeye başlayacaklar. Bu nedenle Almanya'da seçim heyecanı şu sıralarda yoğun olarak hissediliyor. Parti liderlerinin art arda Almanya'ya gelerek, buradaki Türk vatandaşlarından oy isteyecek olmaları bu heyecanı daha da artırıyor. Ama heyecanlanan sadece Türkler değil. Alman siyasi çevreleri de Türk liderlerin Almanya'daki etkinlikleriyle yakından ilgileniyorlar.

Duisburg Essen Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci ve Türkiye Uzmanı Dr. Burak Çopur Alman siyasi çevrelerinin vereceği mesajları önemsediklerini belirterek, Almanya'da yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor, bu nedenle Türkiye seçimleri Almanya'da büyük yankı buluyor.

2014'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki konuşması büyük yankı bulmuştu. Aynı zamanda tepki de uyandırmıştı. O dönemde Alman siyasi çevrelerinde bu konular çok tartışıldı. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'de neden olduğu kutuplaşma ve ayrışmanın Almanya'daki Türk toplumuna da sirayet etmesinden korkuluyor” diye konuşuyor.

"7 Haziran kritik bir seçim"

Almanya'daki Türklerin seçimle bu kadar yakından ilgilenmesinin nedenini salt nüfus yoğunluğuna bağlamayan Dr. Burak Çopur, 7 Haziran seçimlerinin kritik bir özelliğe sahip olduğunu belirtiyor. Çopur, “Almanya'daki seçmen kitlesi bu kez Türkiye'deki siyasi sistemin değişip değişmemesinde kilit bir rol oynayabilir. Bu durum HDP için de geçerli. Onlar yüzde 10 barajının çevresinde dolanıyorlar. Yurt dışında oyların sayımı tamamlanmadan HDP'nin barajı geçip geçmediği belli olmayabilir“ diyor.

Dr. Burak Çopur'a göre Türkiye'nin tartışmalı başkanlık sistemine geçip geçmemesi belki de yurt dışından, özellikle de Almanya'dan gidecek oylara bağlı olabilir. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Türkiye uzmanı Burak Çopur, Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'ya bu denli yoğun olarak taşınmasının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, Almanya'dan aday olan Türklerin seçilmeleri durumunda temkinli bir yol izlemeleri gerektiğine işaret ediyor.

“Cumhurbaşkanı gibi etnik, mezhepsel bir diaspora siyaseti izlerlerse bu Avrupa'da, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler arasında da çatışma ve uyumsuzluğu doğurur" diyen Çopur, bu durumun da Alman siyasetinde Türklere karşı antipati oluşmasına yol açabileceğine işaret ediyor.

"Almanyalı Türk vekiller pozitif olabilir"

Almanya'dan milletvekili adayı olan Türklerin seçilmeleri halinde iki toplum arasında ilişkilerin geliştirilmesi noktasında da yararlı çalışmalar yapabileceklerini ifade eden Dr. Çopur , “ Almanya ve Türkiye arasında köprü olabilirlerse, AB sürecini devam ettirebilirlerse, kültürlerarası diyaloğa katkı sunabilirlerse pozitif bir etki yaratabilir. Fakat öncelik Türklerin Alman siyasetinde uyumunu sağlamak ve buradaki sorunları çözmek olmalı diye düşünüyorum “ dedi.

Türk liderlerin Almanya'da katılacakları seçim mitingileriyle ilgili Almanya'da siyasi çevrelerden şu anda olumlu ya da olumsuz bir tepki gelmiş değil. Çünkü gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Nisan'da Düsseldorf'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Nisan'da Oberhausen'den ve AKP Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 3 Mayıs'ta Dortmund'dan vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ise seçim startını 29 Mart'ta Berlin'de vermişti.