Seçimin ilk turunda üçüncü sırada yer aldı; Fransa'da radikal solun adayı Melenchon, başbakanlık hedefini açıkladı

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üçüncü sırada yer alan radikal sol aday Jean-Luc Melenchon, seçimi Emmanuel Macron da Marine Le Pen de kazansa başbakan olmayı hedeflediğini açıladı.

BFM-TV’ye açıklamalarda bulunan Jean-Luc Melenchon, “Fransızlardan beni başbakan seçmelerini istiyorum” dedi.

Melenchon, destekçilerinin aşırı sağcı lider Marine Le Pen’e oy vermemelerini söyledi. Öte yandan Melenchon destekçilerine Macron’a oy vermelerini ya da sandığa gitmemelerini söyleyemeyeceğini belirtti ve ekledi: “Size kime oy vereceğinizi söyleyemem, aklınıza dönün ve en iyi olduğunu düşündüğünüzü bulun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı yarışında üçüncü olsa da şansı yitiren Melenchon, haziran ayında gerçekleşecek parlamento seçimlerine odaklandı. Boyun Eğmeyen Fransa partisi Ulusal Meclis’te çoğunluğu kazanırsa Macron ya da Le Pen kazansa da hükûmeti Melenchon kurabilecek. Melenchon, parlamentoda çoğunluk için diğer sol partilerle bir ittifaka açık olacağını da söyledi.

Fransa Anayasası, cumhurbaşkanının başbakanı seçmesini öngörüyor ancak cumhurbaşkanının partisi Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmediğinde, genellikle çoğunluk partisinden seçiyor.