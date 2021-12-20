Seçimi kazandı, kutlama için havaya sıkılan kurşun kendisine isabet edince öldü

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Pakistan'ın Peşaver kentinin Surizai bölgesinde kent konseyi seçimlerini kazanan Mohammad Zakriya Khan, kutlama için havaya sıkılan kurşunlardan birinin kendisine isabet etmesinin ardından hayatını kaybetti.
Pazar günü yapılan seçimlerde Khan, aday gösterilen birkaç isimle birlikte köy konseyine girmeye hak kazandı.
SAMAA TV'nin haberine göre kazanan adayların destekçileri kutlama için havaya ateş açmaya başladı. Kurşunlardan birinin Khan'a isabet etmesinin ardından genç siyasetçi hayatını kaybetti.
Olay yerinde polis bulunduğu, ancak ateş açanlara müdahale etmediği belirtildi.