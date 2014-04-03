Seçimi kaybetti, ilçeyi terk etme kararı aldı

CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Dr. Cengiz Ulman, 30 Mart’ta yapılan yerel seçimi kazanan MHP'li Başkan Turgay Şirin'i kutladı. Ardından daha önce benzeri görülmemiş bir karar alarak, seçimlerde başarılı olamamasının tek sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Ulman, "sadece siyasetten değil, doğup büyüdüğü Turgutlu’dan da ayrılma kararı" aldığını açıkladı.

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, "Partimin oylarını düşürdüm, zarar verdim, utanıyorum, başım dik yürüyemem, Turgutlu'dan ayrılacağım" diyen Ulman'ın, girdiği tüm seçimlerden mağlup çıkmasına rağmen koltuğu bırakmayan siyasilere ders niteliği taşıyan bu tavrı diğer partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, AKP ve MHP'liler "Dürüst insanlar gitmemeli" derken CHP'liler yorum yapmaktan kaçındı.



'Partime zarar verdim'

Dr. Ulman, sosyal paylaşım sayfasından şu açıklamayı yazdı: "Tüm partili dostlarım, arkadaşlarım size çok teşekkür ediyorum, o kadar candan çalıştınız ki hepinize minnettarım. Bana o kadar değer verdiniz ki; Sizi çok seviyorum. Turgutlu halkı inandığı, doğru bulduğu tercihi yaptı, hayırlı uğurlu olsun. Kazanan MHP teşkilatı ve başkanı Sayın Turgay Şirin'i kutluyorum. Asıl beni üzen, Turgutlu'da CHP'ye zarar verdim. Bu seçimde partimin oylarını düşürdüm, sizden özür diliyorum. Hiç şahsi oyum olmadığı gibi, partimin mevcut oylarını da azalttım. Seçimde 7 bin oy alan (resmi sonuçlara göre 8 bin 971) bir kişi olarak Turgutlu'da başım dik yürüyemem. Utanıyorum, bir daha partime asla zarar vermeyeceğim. Hastaneye görevime döneceğim ve en kısa sürede tayin isteyip Turgutlumdan ayrılacağım."

Turgutlu'nun başarılı başhekimi olarak tanınan Dr. Cengiz Ulman, siyasetin tahmin ettiğinden çok daha farklı bir uğraş olduğunu sandıktan çıkan sonucu gördükten sonra anladığını söyledi. Ulman, şunları söyledi:

"Turgutlu'da 11 yıl başhekimlik, 20 yıl hekimlik yaptım. Adaylık sürecinde halkıma, 'Beni klasik bir siyasetçi gibi görmeyin' dedim, kişisel oy istedim. Ancak siyasette gerçek farklıymış. Aldığım oy oranı; 'Turgutlu insanı seni doğru kişi olarak görmedi, tasvip etmedi' diyor. Ayrıca CHP'ye gönül vermiş insanlar da beni uygun görmemiştir. Sonuç olarak ben Dr. Cengiz Ulman olarak Turgutlu'ya ve CHP'ye zarar verdim. Bundan sonra siyaset yapmayı düşünmüyorum."



Yüzde 10'u bulamadı



Turgutlu'da,seçimi yüzde 45.41 oy alan MHP adayı Turgay Şirin kazandı. AK Parti adayı Serhat Orhan 38.18'de kalırken CHP adayı Cengiz Ulman ise 8 bin 971 oy alarak yüzde 9.53'le seçimi tamamladı.



Dr. Cengiz Ulman'ın kararına, ilçedeki siyasi partilerin yöneticileri farklı tepkiler verdi.

Kendi kararı

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Vahit Doğrucu, yorum yapmak istemediğini söyledi. Doğrucu, "Ulman'ın veda için yazdığı yazıyı okumadım. Bir şey söylemek de istemem, kendi kararıdır" diye konuştu.

Dürüst insanlar gitmemeli

MHP Turgutlu İlçe Başkanı Sedat Kutlu, “Sayın Cengiz Ulman'ın kırgınlığı var. Bu mesajdan seçimden önce yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Biz bile CHP'den 11-12 bin civarında oy bekliyorduk, 8 binlerde kalması doğal olarak O'nu üzdü. Bana göre Cengiz Ulman gitmemeli, kişilik olarak çok dürüst, iyi bir sağlıkçı” dedi.

Seçmenine sitem ediyor

AKP Turgutlu İlçe Başkanı Av. Mürşit Gedizli ise öyle konuştu: “Sayın Cengiz Ulman, üzerine düşen sorumluluğu alıyor gibi görünmekle birlikte kendisini terk eden seçmenine sitem etmektedir. Turgutlu'da AK Parti seçmeni partisine ve başkanına sahip çıkmış iradesini sandığa açık bir şekilde yansıtmıştır. İradesini başkalarının yönlendirmesine bırakmamıştır.”